يواجه 70% على الأقل من الأشخاص في الولايات المتحدة موجة حر شديدة للغاية، وهي لا تؤثر على الأشخاص فقط بل على الحيوانات والطرق أيضًا، حيث وثقت مقاطع فيديو وصور التواء الأسفلت وتشققه، الأمر الذي يشكل خطرًا على السائقين.

وأوضح موقع الديلي ميل البريطاني، أنه حين إنشاء الطريق يتم حساب مساحات للتوسع والانكماش، ووفقًا لمسؤولي ولاية مينيسوتا، فإنه عندما يصبح الجو حارًّا جدًّا، فإنه في بعض الأحيان لا تكون هذه المساحة كافية، وبالتالي يرتفع الأسفلت مثل القبة، وهي مشكلة أكثر شيوعًا في الطرق القديمة.

وتشهد ولايات مثل شيكاغو ومينيابوليس وناشفيل وممفيس ودالاس ونيو أورلينز وأتلانتا، تحذيرات شديدة من موجة الحرارة العالية التي تبدأ من 40 درجة مئوية وتصل إلى 45 في بعض الأوقات من اليوم.

وحثت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية على توخي الأشخاص في الولايات المتحدة الحذر وعدم الخروج قدر الإمكان، وغيرها من النصائح لمقاومة الحرارة الشديدة.

تأثير الحرارة على الحيوانات:

وكانت وثقت لقطات صادمة آلاف الأبقار النافقة تحت أشعة شمس ولاية كانساس الأمريكية وسط موجة حر شديدة تضرب الولايات المتحدة، وتُظهر اللقطات صفًّا تلو صفٍّ عشرات من الأبقار النافقة مستلقية على ظهورها، وقد وثق ذلك أحد المارة ورفعه على منصة TikTok الفيديوهات القصيرة.

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في كانساس، ماثيو لارا، هذه الأخبار قائلًا: إن ما لا يقل عن 2000 من الماشية نفقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

ومع ذلك، أفاد السكان أن هذا الرقم ليس قريبًا حتى من الحقيقة، قائلين: إن ما يصل إلى 10000 رأس من الماشية على الأقل قد نفقت في موجة الحر.