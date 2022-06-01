أوضح أستاذ وعالم المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن ما يتم الترويج له على أنه نوع من العلاج الفيزيائي الذي يساعد في تخلص الجسم من السموم بشكل مرئي؛ هي نوع من الكذب والاحتيال.

المتاجرة بالأمراض بالنصب والاحتيال ..مافيا إلكترونية تجتاح وسائل التواصل!! @DrAlkhodairy pic.twitter.com/tobwqWZVtw — ‏Abdullah Mohammed (@abdullah91194) June 1, 2022

وهم العلاج الفيزيائي

ورد الخضيري على مقطع فيديو نشره أحد المغردين؛ طالبًا التوضيح من أستاذ المسرطنات بشأن هذا النوع من العلاجات الفيزيائية المنتشرة، قائلًا: “المتاجرة بالأمراض بالنصب والاحتيال ..مافيا إلكترونية تجتاح وسائل التواصل!!”.

وقال الخضيري: “هذا كذب وخداع بصري لأن تغيير اللون هو بسبب الأيونات الكهربائية الصادرة من الجهاز فقط وليس لها دخل بسموم الجسم، ولا تخرج من الجسم. بل هي تفاعل كيميائي مما يصدر من الجهاز فقط فلا يخدعوك”.

تحذيرات من المضاد الحيوي

وفي وقت سابق حذر الخضيري، من استخدام المضادات الحيوية عبر الوصفات الشعبية ودون استشارة الطبيب؛ فكتب في تغريدة: “استخدام المضاد الحيوي بدون إشراف طبي، أو ترك المضاد بمجرد التحسّن (وقبل إكمال الجرعات) قد يجعل الميكروبات مقاومة للمضادات فتكون عصيّة على العلاج. المضادات للالتهاب البكتيري فقط وليس للفيروسات، معظم الفيروسات علاجها الراحة والنوم الكافي والغذاء الجيد الصحي المتنوع فقط”.

الفرق بين الفطريات والفيروسات

كما أوضح أن الفرق بين الفيروسات والبكتيريا، يتمثل في أن الفيروس |أصغر حجمًا وغالبًا لا يعيش إلا متطفلًا على خلايا الجسم وبوجود الدم والأنسجة. (غالبًا يموت خارجه)، وأما البكتيريا فهي أكبر حجمًا وتعيش خارج الجسم في بعض المواد البيئية (الرطوبة؟ الأغذية؟..) وتتشابهان من حيث تسببهما في أمراض وأعراض مرضية متشابه.

وفيما يتعلق بالفطريات بين أنها أكبر حجمًا من الفيروسات ومن البكتيريا ويمكن رؤية بعضها بالعين ولها طريقة نمو مختلفة، غالبًا على الجلد والسطوح، ولها مضادات فطرية خاصة وأعراضها تختلف عن أعراض أمراض الفيروسات والبكتيريا، والفطريات غالبًا تسبب أمراض جلدية وفي المناطق الرطبة من الجسم وداخل الفم.