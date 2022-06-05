وثق مقطع فيديو متداول، عروساً مصرية تشترط على زوجها عدة اشتراطات قبل عقد الزواج والتوقيع عليه، إذ تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط العروس

وقالت العروس أمام الحضور خلال الفيديو: أنا واثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة. وطالبت العروس العريس بالإحسان إلى أسرتها وخاصة والدتها، قائلة: “أمي ثم أمي ثم أمي”، لافتة: “مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل”.

جدل المغردين

وأثار فيديو العروس المصرية، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغردون أن العروس تعنف عريسها بطريقة غير لائقة وكان من الأفضل الحديث معه بعيدًا عن أسرتها وأسرته، فجاء قول أحد المغردين “بغض النظر إن الكلام ده بديهي وكان ممكن يقال بينهما وبين بعض قبل ما الناس تحضر وقبل الخطوبة من الأساس إلا إن المشكلة في الطريقة إني أوجه أمر بالشكل ده لجوزي قدام الناس مش متخيل من جواه هيبقى محرج ازاي هو شكله قدام اهله وأصحابه وكل الناس اللي موجودة دي ايه؟”.

وأضاف آخر: “الكلام عادي لو كان قيل بطريقة وأسلوب أفضل من كده، إنما الشرط دا مش صح”.فيما رأى بعض آخر أن العروس قالت هذا الحديث بدافع حبها الشديد لوالدتها، موضحين أن الحديث على الملأ صحيح وجائز لكن بشروط.

ولفت أحد المغردين “ما تسيبوا اللى يتكلم يتكلم.. ببساطة يعنى هو العريس و العروسة أكيد عارفين بعض وهى لو بتهينوا مش هيوصل للخطوه دى معاها ممكن الطريقه غلط بس هما الاتنين قابلين”.