قتل شخصان وأصيب ثالث جراء إطلاق نار من أحد الأشخاص على حفل داخل كنيسة ألاباما الأسقفية بأمريكا.

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية ألاباما الأمريكية. pic.twitter.com/boyMGludwL — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 17, 2022

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار داخل كنيسة في إحدى ضواحي ولاية ألاباما مساء الخميس، مضيفة أن اثنين منهم توفيا قبل إلقاء القبض على مشتبه به.

وقال الكابتن شين وير من دائرة شرطة فيستافيا هيلز في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز. وأضاف “دخل مشتبه به وحيد اجتماع مجموعة صغيرة بالكنيسة وبدأ في إطلاق النار”.