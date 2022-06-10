تداول مغردون عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو متداول بشكل كبير في البرازيل، ويرصد ملاحقة شخص لامرأة في أحد الطرق الخالية للاعتداء عليها.

أكثر مقطع متداول في البرازيل كان لشخص يلاحق امرأة في أحد الطرق الخالية واعتدى عليها لكن ظهر باص لإحدى الشركات و نزل منه مجموعة من العمال وأوسعوه ضرباً حتى كاد أن يغمى عليه وهرب.. تم القبض عليه لاحقاً.pic.twitter.com/1U0rzWIluD — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 9, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، محاولة الشخص الاعتداء على السيدة التي دفعته وضربته، وهرولت نحو أتوبيس لإحدى الشركات ظهر وقت الواقعة.

وعلى الفور، هبط مجموعة من العمال وأوسعوه ضربًا حتى كاد أن يغمى عليه وهرب.