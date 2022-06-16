أبدى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، تعجبه من عدم تكييف أحد المساجد في المشاعر المقدسة؛ معتبرًا أن تأخيره يثير علامة استفهام كبيرة، خصوصًا مع أهمية موقعه كما انتقد وجود تمديدات كهربائية تشكل خطرًا على المصلين.

وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ يتفقد مساجد #المشاعر_المقدسة، مستغربا من تأخر إدخال التكييف لأحد تلك المساجد..,pic.twitter.com/NDb8F1w4dv — الموجز السعودي (@saudistuff) June 16, 2022

وقال خلال جولته التفقدية بمساجد المشاعر المقدسة، اليوم الخميس:” كيف يكون هناك مسجد في هذا المكان المهم لم يكيف منذ سنين؛ هذا المسجد بني عام 1395هـ، وحتى عام 1439 لم يتم تكييفه؛ يعني 44 سنة لم يكيف، لم يكيف إلا عام 1439″.

وأشار أحد الحاضرين إلى تزامن تكييف هذا المسجد مع تولي آل الشيخ لوزارة الشؤؤون الإسلامية؛ إلا أنه رد: “أعوذ بالله، والله الدولة ما قصرت، لكن يجب أن نتساءل من هو المتسب في هذا؟”.

كما وجه اللوم على بعض القائمين على إدارة المساجد في المشاعر المقدسة، على ضعف الإضاءة، قائلًا: “أنتم المقصرين، المقاول أجير إذا ما ذكرته لا يعمل، لكن أنتم تتحملون مسؤولية أي شيء يحصل بسبب الكهرباء، وهذا العمل موسمي ولا بد أن يحصل على أفضل مستوى”. ووجه المسوؤلين بالتبليغ عن أي نقص أو عجز، قائلًا: أنا مسؤول امام الله وأمام قيادتنا وأنتم مسؤولون ّأمامي”.