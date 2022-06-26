أطلق سبعيني النار على زوجته الشابة بعد شجارهما في أحد مطاعم المكسيك؛ فأرداها قتيلة ثم حاول الفرار.

ولقيت المطربة المكسيكية يرما ليديا البالغة من العمر 21 عامًا حتفها على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عامًا، في مطعم “سونتوري ديل فالي” جنوبي مكسيكو سيتي، بعد احتدام الشجار بينهما.

محاولة الهروب:

وحاول الزوج السبعيني الفرار بعد جريمته بصحبة أحد حراسه إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه؛ ليواجه مصيره في التحقيق بعد محاولته رشوة الشرطة ـ وفق ما نشرته صحيفة “إل يونيفرسال” المكسيكية.

قضايا ابتزاز:

وبالرغم من أن الأسباب الأولية للحادث لم توضح الدوافع الرئيسية لفتلة الزوج؛ إلا أن الشرطة لفتت إلى أن ملفه الأمني يحمل سابقات لقضايا ابتزاز.

يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في عروض “غرانديوزا 12″، وهي سلسلة حفلات موسيقية تقام في كل من المكسيك والولايات المتحدة.