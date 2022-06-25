أكد متحدث شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتسولين يستخدمون الجانب العاطفي.

عقوبة المتسولين:

وتابع الكريديس، خلال مداخلة إلى الإخبارية، أن عقوبة المتسولين هي السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 100 ألف أو العقوبتين معًا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية بالأمن العام تنفيذ الحملة الميدانية لمكافحة التسول وضبط المتسولين لما يترتب على هذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية.

وتابع أن المتسولين يكثر نشاطهم في أوساط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتذهب هذه الأموال إلى جهات مجهولة يكثر فيها النشاط الإجرامي أو تقع في أيدي أشخاص معادين للوطن، لافتًا إلى أن التسول يتضمن استغلال الأطفال والاتجار بالبشر وكلها أساليب مرصودة لدى الأجهزة الأمنية، منوهًا بأن للتسول أشكالًا مباشرة وغير مباشرة.

صور التسول:

وبالنسبة إلى صور التسول، قال متحدث شرطة الرياض: إنها تشمل استجداء العاطفة بادعاء وجود إصابة طبية أو استخدام أدوات طبية ككرسي متحرك أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيع عبوات الماء في الإشارات المرورية.