تخضع شرطة لندن لمراقبة واسعة بعد سلسلة فضائح سلطت الضوء على خلل كبير في أدائها.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت متحدثة باسم “مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ” وهو الجهاز المكلف بمراقبة شرطة لندن “نحن الآن نراقب خدمات شرطة العاصمة عبر آلية (إنجيج).

سلسلة فضائح

وتعتبر شرطة مدينة لندن الأكبر في المملكة المتحدة ويتخطّى عددها 43 ألف عنصر، لكنها تعرضت لانتقادات حادة خاصة منذ أن اختطف شرطي امرأة لندنية واغتصبها ثم قتلها في 2021.

وأثارت الجريمة صدمة كبرى، وتم اتهام شرطة لندن وقتها بأنها تجاهلت مؤشرات تثير الريبة حول سلوك القاتل.

كما تعرضت الشرطة لندن لانتقادات أخرى بعد أن التقط عنصران فيها صورًا لضحيتي جريمة قتل مزدوجة ونشراها على تطبيق واتساب، ما أسفر عن إعلان قائدة الجهاز كريسيدا ديك استقالتها.

آلية إنجيج

وحسب المفتشية، يتم اللجوء لآلية “إنجيج” في حال “لم تستجب” قوة تابعة للشرطة إلى “مصدر قلق أو في حال لم تتمكن من التعامل مع مسببات القلق أو الحد منها أو القضاء عليها”

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن ترحيبها بقرار المفتشية، وقالت “أتوقع من الشرطة أن تحترم المبادئ الأساسية”.

وعلقت شرطة لندن قائلة “نتفهم تأثير هذا الأمر على المجتمعات ونحن نشاطرهم خيبة أملهم”.

وأضافت الشرطة “نحن مصممون على أن نكون جهاز شرطة يفتخر به اللندنيون. ونناقش مع (المفتشية) الخطوات المقبلة”.