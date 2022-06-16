يتمسك نادي بايرن ميونيخ الألماني بمطالبه المالية من أجل موافقته على رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

البايرن يشترط 40 مليون يورو

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إدارة نادي بايرن ميونيخ تسعى للحصول على 40 مليون يورو دفعة واحدة، مقابل الاستغناء عن ليفاندوفسكي.

ولفتت إلى أن النادي الألماني رفض العرض الثاني الذي تقدمت به إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيمة 32 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

وأضافت الصحيفة: “يرى مسؤولو برشلونة أن 40 مليون يورو مبلغًا ضخمًا يفوق قدراتهم المالية من ناحية، ولا يناسب حالة ليفاندوفسكي، لتقدمه في السن، وكذلك لتبقي موسم واحد في عقده”.

ليفاندوفسكي غاضب من الإدارة

وتابعت الصحيفة الكتالونية” “النجم البولندي بصدد تصعيد غضبه مجددًا ضد مسؤولي بايرن ميونخ، لدفعهم إلى الاستغناء عنه، خصوصا أنه لا ينوي العودة إلى ألمانيا للانتظام في معسكر الإعداد للموسم الجديد”.

ولفتت “سبورت”، إلى أن هناك اتفاقًا بين إدارة برشلونة والمهاجم البولندي بشأن توقيع عقد مدته عامان مع التمديد لموسم ثالث، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، كما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).