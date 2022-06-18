لا يزال نادي النصر يهتم بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، مدرب نادي روما الإيطالي السابق، في صيف العام الحالي.

وذكر موقع Calcio Mercato الإيطالي بأن الاتفاق بين النصر وغارسيا تم والمدرب الفرنسي سيكون مدربًا لأصفر الرياض بموسم 2022/ 2023.

متى يغادر رودي غارسيا النصر ؟

أضاف الموقع الإيطالي أن النصر يملك حق إنهاء العقد في حال فشل المدرب غارسيا في قيادة أصفر الرياض للمشاركة بـ دوري أبطال آسيا.

وسينتهي عقد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو مع نادي النصر بنهاية موسم 2021/ 2022.

وكان الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل بشبكة سكاي سبورت ذكر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين النادي والمدرب، مشيرًا إلى أن غارسيا كان متواجدًا بالفعل في الرياض في مارس الماضي مع وكيل أعماله من أجل مناقشة تفاصيل عرض النصر.