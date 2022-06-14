حذر الدكتور حسين الشمراني، استشاري طب نمو وسلوك الأطفال، من أن بعض الشركات المنتجة لأفلام الكرتون تعمل على تمرير رسائل وثقافة معينة لا تناسب ديننا وأخلاقنا.

#الشارع_السعودي | د. حسين الشمراني – استشاري طب نمو وسلوك الأطفال: للأسف أن هناك شركات تنتج أفلام كرتون موجهة لجميع الفئات العمرية وتروج لثقافة معينة لا تناسب ديننا وأخلاقنا. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Wzr5jl3jCY — قناة السعودية (@saudiatv) June 13, 2022

الجوال والصغار:

وتابع الشمراني، خلال حواره إلى القناة السعودية، أن الآيباد والجوال يعطى للصغير كنوع من التسلية، لكن الفكرة أن الطفل لا يستطيع أن يحدد ماذا يشاهد، ولا يملك القدرة على التمييز بين الجيد والسيئ.

ولفت إلى أنه قديمًا كانت أفلام الكرتون موجهة لفئة معينة، وكان الأطفال يشاهدون هذه الأفلام في سن مبكرة، لكن الآن أصبحت الشركات تنتج أفلام كرتون لكل الأعمار وليس للصغار فقط.

ترويج للمثلية والإلحاد:

ورأى الاستشاري أن المشكلة تمكن في أن أفلام الكرتون لم تعد للتسلية فقط، والشركات الآن باتت تروج لثقافة ورسائل معينة لا تتناسب مع أخلاقنا ولا ثقافتنا ولا قيمنا ولا ديننا، وأن هذه الأفلام لن يشاهدها البالغون فقط، لكن الأطفال أيضًا، وهذا يشكل تهديدًا للقيم؛ لأن بعض الأفلام تروج للمثلية الجنسية والأفكار الإلحادية بشكل صريح.