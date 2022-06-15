أعلنت شركة إيكيا العالمية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الظهران) و(جدة) و(الرياض)، وذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):

– طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية.

– مهارات الحاسب الآلي.

– مهارات التواصل.

2- محاسب زبائن (كاشير – دوام جزئي) (الظهران):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مهارة في التعامل مع النقود وعدها.

– مهارات التواصل.

3- موظف خدمة عملاء (جدة):

– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.

– مهارات تعدد المهام والتركيز وإدخال البيانات.

4- أمين متجر (الرياض):

– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.

– خبرة في العمل في مجال الأعمال الموجهة للعملاء.