أعلنت شركة إيكيا العالمية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الظهران) و(جدة) و(الرياض)، وذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):
- – طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية.
- – مهارات الحاسب الآلي.
- – مهارات التواصل.
2- محاسب زبائن (كاشير – دوام جزئي) (الظهران):
- – شهادة الثانوية العامة فأعلى.
- – مهارة في التعامل مع النقود وعدها.
- – مهارات التواصل.
3- موظف خدمة عملاء (جدة):
- – مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
- – مهارات تعدد المهام والتركيز وإدخال البيانات.
4- أمين متجر (الرياض):
- – مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
- – خبرة في العمل في مجال الأعمال الموجهة للعملاء.
طريقة التقديم:
- موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران): ( اضغط هنا )
- محاسب زبائن (كاشير – الدوام الجزئي) (الظهران): ( اضغط هنا )
- موظف خدمة عملاء (جدة): ( اضغط هنا )
- أمين متجر (الرياض): ( اضغط هنا )
اترك تعليقاً