أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما قوق وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1- مدقق. (Auditor)
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية مستوى معتدل.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
2- مستشار قانوني. (Legal Advisor)
- درجة البكالوريوس في القانون أو أي تخصص ذي صلة
- إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.
- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- مدقق أول. (Senior Auditor)
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة.
- شهادة مهنية في مجال المراجعة مثل CPA ،CIA.
- إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
4- مدقق رئيسي. (Principal Auditor)
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.
- شهادة محاسبة أو تدقيق معترف بها دوليًّا، مثل CPA وCIA.
- إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.
- خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات.
طريقة التقديم:
للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (لينكدإن)، والتقديم متاح حتى الاكتفاء:
1- مدقق ( اضغط هنا )
2- مستشار قانوني ( اضغط هنا )
3- مدقق أول ( اضغط هنا )
4- مدقق رئيسي: ( اضغط هنا )
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