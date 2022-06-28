أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما قوق وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- مدقق. (Auditor)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة. إجادة اللغة الإنجليزية مستوى معتدل. لا يشترط الخبرة المسبقة.

2- مستشار قانوني. (Legal Advisor)

درجة البكالوريوس في القانون أو أي تخصص ذي صلة إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم. خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- مدقق أول. (Senior Auditor)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة. شهادة مهنية في مجال المراجعة مثل CPA ،CIA. إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم. خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

4- مدقق رئيسي. (Principal Auditor)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة. شهادة محاسبة أو تدقيق معترف بها دوليًّا، مثل CPA وCIA. إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم. خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات.

طريقة التقديم:

للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (لينكدإن)، والتقديم متاح حتى الاكتفاء:

1- مدقق ( اضغط هنا )

2- مستشار قانوني ( اضغط هنا )

3- مدقق أول ( اضغط هنا )

4- مدقق رئيسي: ( اضغط هنا )