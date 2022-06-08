أعلنت شركة الكهرباء عن تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، ضمن مساعيها لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات المُقدمة المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها.

الخدمات الجديدة:

وأوضحت شركة الكهرباء أن الخدمات الجديدة ستمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.

قراءة العداد عن بعد:

وأشارت إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة العداد عن بعد؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء, داعية مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.