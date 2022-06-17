أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

فني محاسبة (مبيعات).

محاسب (دواجن).

أخصائي تدريب أول.

قائد الفريق 1.

قائد الفريق 2.

مدير الفريق.

كبير أخصائي تنمية الموارد البشرية.

مدير مشروع الرقمنة.

مساعد مدير.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).