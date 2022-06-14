أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (مكة المكرمة ، الرياض) ، بالمسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

1 – مسؤول إداري – الرياض

دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الإداري.

2 – مستشار – الرياض

درجة البكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة قيادية لا تقل عن 10 سنوات.

3 – مستشار في وكالة الموارد البشرية – الرياض

درجة البكالوريوس أو ماجستير إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال

خبرة قيادية لا تقل عن 10 سنوات.

4 – محاسب – مكة المكرمة

درجة البكالوريوس أو ماجستير محاسبة، إدارة مالية

خبرة ثلاث سنوات لحملة البكالوريوس

أو سنة لحملة الماجستير.

5 – منسق إداري – مكة المكرمة

درجة البكالوريوس

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية.

رابط التقديم

وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).