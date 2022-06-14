أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (مكة المكرمة ، الرياض) ، بالمسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف
1 – مسؤول إداري – الرياض
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دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الإداري.
2 – مستشار – الرياض
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درجة البكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال أو ما يعادلها
- خبرة قيادية لا تقل عن 10 سنوات.
3 – مستشار في وكالة الموارد البشرية – الرياض
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درجة البكالوريوس أو ماجستير إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال
- خبرة قيادية لا تقل عن 10 سنوات.
4 – محاسب – مكة المكرمة
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درجة البكالوريوس أو ماجستير محاسبة، إدارة مالية
- خبرة ثلاث سنوات لحملة البكالوريوس
- أو سنة لحملة الماجستير.
5 – منسق إداري – مكة المكرمة
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درجة البكالوريوس
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خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية.
رابط التقديم
وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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