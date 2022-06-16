أعلنت شركة سيمينز الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن العمل سيكون بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :

مهندس اختبار وتكليف أول/ مترو الرياض.

مدير قسم التشوير.

مهندس كهروميكانيكي.

مشرف أول.

مراقب المستندات.

أخصائي الشؤون التنظيمية والجودة.

مهندس حلول المؤسسات.

مدير مشروع.

مدير مشروع نظام الحريق.

مهندس طاقة.