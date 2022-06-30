أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “وحدة الاستعداد المسبق” وهو الأول من نوعه الذي يطبق على مستوى شركات الطوافة.

وأوضح المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج أحمد شطا أن البرنامج يهدف إلى تنظيم استقبال الحجاج في مراكز الاستقبال على مداخل مكة المكرمة لراحة ضيوف الرحمن, لافتاً الانتباه إلى أن الشركة جندت قرابة 30 موظفاً بعد تدريبهم وتأهيلهم على البرنامج عبر دورات وورش عمل عديدة، للعمل على مدار الساعة بما يشبه غرفة عمليات تسهم في تنظيم وصول الحجاج لمساكنهم في وقت قياسي بيسر وأمان وسهولة.

آلية عمل البرنامج:

وحول آلية عمل البرنامج, بين المشرف على إدارة الاستقبال أنها تتكون من مرحلتين الأولى من خلال استلام مواعيد الرحلات من مكاتب شؤون الحجاج عبر المسار الإلكتروني، وفي المرحلة الثانية بتم تحليل البيانات وتوزيعها على مراكز الخدمة الميدانية ومراكز الاستقبال في مكة المكرمة قبل 72 ساعة ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال وصول الحافلات المقلة للحجاج.

من جهته, أشار رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال, إلى أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر ومتواصل لرفع جدوة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن, مبيناً أن برنامج وحدة الاستعداد المسبق هو عمل تطويري يهدف لمنع التكدس وضياع الحافلات وإنهاء إجراء الحافلات في وقت قياسي في مراكز الاستقبال بمداخل مكة المكرمة.

دعم من الحج والعمرة:

وأكد جمال, أن جميع البرامج والمبادرات تحظى بدعم كبير من وزارة الحج والعمرة، وذلك ضمن خطوات تحقيق هدف تحول مؤسسات الطوافة لشركات، الذي يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.