أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأكيدها على إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من بعض التكاليف المالية.

وأوضحت الموارد البشرية أن المؤسسات التي يبلغ عمالها 9 أشخاص فأقل تعفى من دفع المقابل المالي عن أربعة وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها.

شرط توظيف سعودي:

كما اشترطت لتطبيق الإعفاء إضافة موظف سعودي، مع العمال الوافدين من المقيمين.

وتابعت: “وتعفى المنشآت الصغيرة 9 عمال منْ دفع المقابل المالي عن 2 من العمالة الوافدة، بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها”.

جاء ذلك جوابًا على سؤال من أحد المواطنين على موقع تويتر، قال خلاله: “تم تفريع السجل التجاري ونقلت عددًا من العمال الأجانب وصار بكل سجل أقل من 4 عمال، هل يصبح رسوم كرت العمل 100؟”.