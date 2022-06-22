كشف المستشار القانوني أحمد المحيميد، عن شروط زيادة النفقة في حال طلب الزوجة تغييرها، مشيرًا إلى أنه لا يتطلب حكم قضائي في النفقة إلا في حال امتناع الزوج عن منحها.

#صباح_السعودية | أحمد المحيميد – مستشار قانوني: النفقة تعتمد على سعة المنفق وحال المنفق عليه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/98YrrYutwm — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 22, 2022

وقال المحيميد خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية، إن النفقة تعتمد على سعة المنفق وحال المنفق عليه، حيث إن هذين الشرطين يتم التوافق عليهما عند المحكمة.

قضية متجددة

وأكد أن قضايا النفقة مثل أي قضية من قضايا الأحوال الشخصية الأخرى، تعتبر متجددة ويجوز رفعها حتى في حال صدور حكم نهائي عند تغير الظروف، وهذا ما نص عليه النظام.

ولفت إلى أن الأم بإمكانها أن تتقدم بنفقة لأطفالها، ويتم تحديدها على حسب التوقيت الحالي والظروف المتغيرة.