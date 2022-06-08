أعادت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، التأكيد على شروط انتقال العمالة المنزلية، من المملكة إلى البحرين.

شروط انتقال العمالة:

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن شروط انتقال العمالة المنزلية عبر جسر الملك فهد، تتضمن: ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات)، وحمل هوية سارية، في حالة القدوم إلى السعودية.

وأضافت أنه في حالة القدوم إلى البحرين يشترط حمل الفرد من العمالة المنزلية لإقامة سارية المفعول في دول مجلس التعاون الخليجي، وجواز سفر سارٍ المفعول، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته.

وقد تلقت المؤسسة في وقت سابق، سؤالًا من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية على “تويتر”، كتب خلاله: “هل دخول البحرين بالهوية أو لازم جوازي؟”، وردت بالقول: “يمكن السفر بالجواز وكذلك بالهوية الوطنية حسب الجهة المعنية، وبإمكانك الاطلاع على المرفق”.

شروط الانتقال عبر جسر الملك فهد

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مارس الماضي عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة. وشملت القيود التي تم رفعها، إلغاء الحجر الصحي، والسماح للمسافرين غير المحصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.

وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%، ووصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%.