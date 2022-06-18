كشفت أشواق تركي، رئيس برنامج دعم الدخل في صندوق تنمية الموارد البشرية، عن تفاصيل برنامج دعم توصيل الطلبات، وشروط الحصول على الدعم.

برنامج دعم توصيل الطلبات:

وأوضحت أشواق، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة السعودية، أن برنامج دعم توصيل الطلبات هو أحد برامج الدعم الحر من صندوق تنمية الموارد البشرية، الهدف منه إيجاد فرص عمل غير نمطية للشباب السعودي خصوصًا العاطلين عن العمل، بحيث يكون مصدر دخل لهم مستقر يستطيعون العيش به.

شروط البرنامج:

وتابعت أنه من أهم الشروط الخاصة بالبرنامج أن يكون المتقدم عمره ما بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون لديه شهادة عمل حر، وألا يكون على رأس العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص، وما يكون طالبًا منتظمًا أو لديه سجل تجاري.