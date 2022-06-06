توفيت إلى رحمة الله تعالى شقيقة تركي الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وقال الجعويني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي نوال بنت عبدالله الجعويني، نسأل الله أن يغفر لها ويعفو عنها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها؛ وأن يجعل منزلتها الفردوس الأعلى من الجنة.

الجنازة غدًا:

وتابع: ستكون صلاة الجنازة عليها غدًا الثلاثاء في جامع الجوهرة البابطين بعد صلاة العصر.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء إلى تركي الجعويني، وتسأل الله تعالى للفقيدة الرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.