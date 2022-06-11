عبر العديد من أهالي حي ياقوت في جدة من استيائهم جراء انقطاع الكهرباء لفترة طويلة دون إشعارهم بحدوث الانقطاع أو المدة التي سينقطع فيها التيار.

شكاوي أهل حي ياقوت

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في شركة الكهرباء السعودية عبر تويتر العديد من الشكاوى من أهالي الحي حيث قال وليد وافي :” عطل في حي الياقوت لنا أكثر من ساعة بدون كهرباء” بدوره قال وليد حبيب :” وتستمر معاناة أهل حي الياقوت في جدة بالانقطاع المتكرر للكهرباء. هل من المنطق انقطاع الخدمة في فصل الصيف ؟ وقت الاختبارات ؟ واحنا دافعين فواتيرنا على الوقت”.

شكوى عامة من انقطاع الكهرباء

نفس الأمر تكرر مع مشتركين من مدن ومناطق أخرى حيث قال عبدالله عياد الفريدي:” مركز الطراق التابع لمحافظة عيون الجواء بالقصيم والانقطاع المتكرر للكهرباء والتهميش من الشركة لا يكاد يمر يوم دون انقطاع”. أما أبوسعد الراجحي فقال:” يوم إجازة والفاتورة مسددة ومطفين الكهرباء من الساعة 7 الصباح ليه؟” أما حسن آل منصور فقال: “وصلنا 2022 ومازال الكهرباء تطفى بالساعات في محافظة خباش منطقة نجران “. وتساءل:” إلى متى ولماذا لم تبحث الحلول المناسبة ويتم معالجتها هذه المشكلة التي تتكرر كل عام وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة”.

ومن الباحة قال عبدالخالق الزهراني:” ساعتان من انقطاع الخدمة قابلة للزيادة مع العلم أن الجو صافٍ ولا فيه عوامل قد تسبب الانقطاع ولا فيه إشعار سابق بانقطاع الخدمة”.