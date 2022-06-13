أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم، وفخرهم بخطوات المملكة، وقيادتها الرشيدة في العبور من أزمة وباء كورونا؛ بعدما أعلنت وزارة الداخلية اليوم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة.

ودشن المغردون وسمًا على تويتر تحت عنوان: “شكرًا قيادتنا تجاوزنا كورونا” عبروا فيه عن فخرهم بما تحقق من إنجازات وتذكروا ما قدمته الدولة من دعم لكافة الفئات المتضررة من الجائحة وصولًا إلى هذه اللحظة المهمة التي طال انتظارها.

وكتب أحمد الرباعي: “لم نخسر وظائفنا لم تتأخر رواتبنا، ولم يتوقف تعليمنا، ولم يهتزّ أمننا الصحي والغذائي، ولم تتوقف مناسك الحج، ولم نتخل عن مساعدة الدول المحتاجة؛ الظروف السيئة ستزول بهمة رجال المملكة.. زالت الظروف وأثبتنا للعالم أجمع أن المملكة نموذج في إدارة الأزمات“.

لم نخسر وظائفنا

لم تتاخر رواتبنا

لم يتوقف تعليمنا

لم يهتزّ أمننا الصحي والغذائي

لم تتوقف مناسك الحج

لم نتخلى عن مساعدة الدول المحتاجة "الظروف السيئة ستزول بهمة رجال المملكة"..زالت الظروف وأثبتنا للعالم أجمع أن #المملكة أنموذج في إدارة الأزمات🇸🇦#شكراً_قيادتنا_تجاوزنا_كورونا pic.twitter.com/tbqhys1y1g — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) June 13, 2022

النجاح في إدارة الأزمات

كما قال سعد الصكاع: “بقيادة عظيمة وحكومة عظيمة المملكة تُبهر العالم في إدارة الأزمات وتجاوزها كورونا مرحلة مرّت ومَضت دون عواقب وخيمة على المواطن والمقيم بفضل من الله ثم قيادتنا الحكيمة وأثبتت للجميع أن صحة الإنسان أولًا”.

وغرد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني: “الحمد لله الذي رفع عنّا هذا الوباء وأزال هذا الداء، ثم الشُكر لقيادتنا الراعية لمصالح العباد والبلاد على صحة المواطن والمقيم، أدام الله علينا وعلى العالم أجمع نعمة الصحة والعافية”.

نهج تكاملي متوازن

وأعاد الإعلامي سلمان الدوسري التذكير بآلية المملكة في التعامل مع الأزمة، مغردًا: “للتاريخ فقط…كيف تعاملت المملكة مع الجائحة من البداية للنهاية: – أدارت الأزمة بنهج تكاملي – سبقت دول العالم بتعليق السفر ودخول المملكة بالفيزا السياحية – علقت العمرة والرحلات الجوية – منعت التجول الجزئي ثم الكلي مبكرًا – عالجت المواطنين والمقيمين مجانًا – عقدت قمة استثنائية لـG20”.

الإنسان أولًا

وأشاد أنس الزهراني، بتديم المملكة مصلحة الإنسان على غيرها، كاتبًا: “الإنسان أولًا .. هذا كان شعار مملكتنا الغالية طوال فترة كورونا إلى الحمد لله رفعت قيوده اليوم .. شكرًا لحكومتنا وكل شخص عمل وتعب في هذي الجائحة إلى ما تجاوزناها بفضل الله ثم حكومتنا الغالية”.

كما أعاد محمد نشر مقطع فيديو عن دعوة السفير الأمريكي المقيمين الأمريكيين بالبقاء في المملكة خلال فترة المرض باعتبارها أكثر أمانًا كاتبًا: “لن ننسى حديث السفير الأمريكي في المملكة: أنصح جميع المواطنين الأمريكان البقاء في المملكة ولا يغادرونها، الغذاء والصحة تتوفر على أكمل وجه. المملكة بقيادتها أثبتوا للعالم أن السعودية دولة إنسانية وقرارتها لحماية الإنسان. إنجازاتنا مستمرة بحكامنا”.