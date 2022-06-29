يبدو أن أحد نجوم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قرر الرحيل عن النادي بعد هبوطه وبعد أن قدم محاميه شكوى ضد مجلس إدارة ماجد النفيعي.

جماهير الراقي لا تزال تعيش في حالة من الصدمة بعد هبوط الراقي للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

شكوى جديدة من أليوسكي قد تُهدد الأهلي:

محامي اللاعب المقدوني أليوسكي تقدم بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب تأخر مستحقات موكله لعدة أشهر، ومن المقرر أن يُطلب من النادي الرد على الشكوى خلال الـ15 يومًا المقبلة بحسب ما ذكره الإعلامي عناد الرشيد.

النصر الوجهة المفضلة للاعب:

التقارير كانت كشفت مؤخرًا أن اللاعب المقدوني قد يُفضل الانتقال لـ الهلال أو النصر، أو الانتقال لنادي طرابزون سبور التركي، مع وجود أفضلية لديه بالانتقال للدوري التركي.

اللاعب المقدوني لم يشعر بالاستقرار في صفوف الراقي مما جعله يفكر في الرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الذي يمنحه الحق في الرحيل.

وكان أليوسكي انضم إلى الراقي في عام 2021 قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.