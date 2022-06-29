كشفت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل جديدة حول أحداث اقتحام مبنى الكونجرس التي حدثت في 6 يناير 2021، وذلك خلال إفادة أمام لجنة التحقيق البرلمانية في تلك الأحداث.

الانضمام للمسيرة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت كاسيدي هاتشينسون، كبيرة مساعدي مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق، إن ترامب حاول قيادة سيارته الرئاسية عنوة يوم أحداث اقتحام الكابيتول، بدلاً من سائقها، وذلك من أجل الانضمام للحشود التي كانت المتجهة نحو الكونجرس.

وأوضحت في إفادتها، أن ترامب استقل سيارته بعدما وجّه كلمة إلى مؤيديه خلال تجمع قرب البيت الأبيض في 6 يناير 2021، لكنه تم إبلاغه بأنّه يتعذر عليه الانضمام إليهم.

لن يؤذونني

ولفتت المساعدة السابقة إلى أن ترامب رفض المخاوف من أن بعض مؤيديه الذين تجمعوا بسبب خطابه خارج البيت الأبيض في ذلك اليوم كانوا يحملون بنادق، وطلب من الأمن التوقف عن فحص الحضور باستخدام أجهزة كشف مغناطيسية حتى يبدو الحشد أكبر.

وأشارت إلى أن ترامب قال في ذلك الصباح “هم ليسوا هنا ليؤذونني”.

ترامب ينفي

ونفى ترامب، ما قالته الشاهدة بأنه حاول قيادة السيارة الرئاسية عنوة، واصفًا قصتها بالزائفة والمخادعة.

وكتب ترامب على موقعه الخاص “تروث سوشيال”: “قصتها الزائفة بأنني حاولت قيادة سيارة البيت الأبيض عنوة إلى مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) هي قصة مثيرة للغثيان ومخادعة”.