كشف عمر فاروق، صانع المحتوى البحريني، تفاصيل الربح الذي يحصل عليه من موقع اليوتيوب.

يصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً…

صانع المحتوى البحريني "عمر فاروق" يتحدث عن أرباح صناع المحتوى على موقع "يوتيوب"@omr94_#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/t0E0ZuLXRH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 12, 2022

دعم يوتيوب:

وقال فاروق خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن دعم اليوتيوب ليس كافيًا ولكن هناك عمل إضافي مع المصورين المحترفين والمعلنين وهم يساعدون أكثر.

وأردف: مداخيل يوتيوب يعتمد على المشاهدات من كل دولة فمثلًا ألف مشاهدة من أمريكا تساوي ٤ دولار وبالنسبة لدول بسيطة الدخل مثل سوريا والسودان فممكن توصل إلى أقل من ربع دولار، وبعض اليوتيوبرز يصلون إلى 10 آلاف دولار شهريًّا.

الربح من اليوتيوب:

واستكمل عمر فاروق: بالنسبة لي ربحت 5 أو7 آلاف دولار ويمكن فريق العمل يأخذون أكثر من ذلك والحلو في المنطقة أن هناك الكثير من الجهات تدعمك وأيضًا الجهات الحكومية والخاصة والجهات السياحية في الدول يعرضون أفكارًا معينة للتنفيذ.