استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، وذلك في مستهل جولته الإقليمية التي يزور فيها أيضًا الأردن وتركيا اليوم وغدًا.

وسلطت صحيفة The Arab Weekly الضوء على تلك الجولة قائلة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينسق السياسات مع مصر والأردن قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كما أنه ينسق المواقف حول القضايا الإقليمية والدعم الاقتصادي السعودي للبلدين.

ما معنى جولة مكوكية؟

وتأتي الجولة المكوكية، وهو وصف يُطلق على الجولات السريعة الخاطفة والتي تشمل أكثر من مكان، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل للمنطقة، ومن المتوقع أن يلتقي في الزيارة قادة السعودية ومناقشة وضع الصراع في أوكرانيا والأمن الإقليمي والوضع النفطي العالمي.

ما وراء الكواليس

ونقلت صحيفة The Arab Weekly عن مصادر لها قولها بأن ولي العهد والرئيس المصري ناقشا قضايا من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة بالإضافة إلى مواءمة الموقفين السعودي والمصري قبل زيارة بايدن للمنطقة منتصف يوليو المقبل.

وتابعت المصادر: يسعى كل من البلدين إلى إيجاد نهج مشترك فيما يتعلق بعلاقاتهما مع واشنطن وموقفهما من الأزمة الأوكرانية وشكل التعاون الإقليمي المستقبلي.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: وخارج الاهتمامات الإقليمية، تود مصر إعطاء العلاقات الثنائية دفعة كبيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي من أجل احتواء تداعيات حرب أوكرانيا بشكل أفضل.

وبالفعل وقعت السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، أي بعد ساعات من انتهاء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 14 اتفاقا بقيمة 7.7 مليارات دولار، تغطي قطاعات اقتصادية حيوية.

أهمية الزيارة السعودية للأردن

ويتوجه ولي العهد اليوم الثلاثاء إلى الأردن لإجراء محادثات مع الملك عبد الله والتي تهدف إلى توطيد العلاقات، حيث تشكل العلاقات الثنائية بين الرياض وعمّان بندًا مهمًا على جدول أعمال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية إن الزيارة للأردن لها أهداف متعددة، أولها دحض جميع الادعاءات والشكوك التي قالها المغرضون بشأن غموض العلاقة السعودية الأردنية، والأهداف الأخرى تتمثل في التعاون الثنائي بين البلدين والذي يمثل أولوية رئيسية للأردن خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة الحالية.