رصدت صحيفة The Times of India إنجازات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قائلة إنه يتمتع بطاقة غير محدودة كما أن طموحاته لا حد لها، تكاد تعانق عنان السماء.

وقال تقرير أكبر ثالث صحيفة في الهند، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أحدث إصلاحات جذرية لفتت أنظار العالم كله إلى السعودية، فتحول الحديث عنها من وضعها في إطار إنتاج وتصدير النفط فقط، لكونها بلدًا تمتلك مقومات سياحية قوية.

تسليط الإعلام العالمي الضوء على رؤية 2030

واستشهد التقرير بدراسة شركة المعلومات الإعلامية العالمية CARMA، والتي قالت إن رؤية 2030 التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت أكبر مساهم في تغيير التغطية الإعلامية العالمية للسعودية بشكل إيجابي.

وكانت الدراسة قد أظهرت أن الرؤية الطموحة للمملكة قد وضعتها في ضوء أكثر إيجابية مما كانت عليه قبل 15 شهرًا، مع العلم أنها فحصت 30 سوقًا وأكثر من 1800 عنوان رئيسي في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وكانت ثلث المقالات في تلك الدراسة تتحدث عن رؤية 2030.

ويشير ذلك إلى كيف أن خطوات الرؤية وإنجازاتها تنال تركيزًا خاصًا من الصحف العالمية.

واستطرد تقرير الصحيفة الهندية قائلًا: يُعرف ولي العهد بأنه يمتلك طاقة لا حدود لها، حتى أن المقربين منه قالوا إنه يعمل 16 ساعة في اليوم، وعن ذلك روى توماس فريدمان، كاتب صحيفة نيويورك تايمز، كيف أنه في مقابلة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، لم يستطع مواكبة طاقة محمد بن سلمان في شرح الأفكار الجديدة المقرر تنفيذها.

وتابع التقرير: طموحاته أيضًا فائقة ويتضح ذلك في أهداف رؤية 2030 ولعل أكثر مشاريعها طموحًا هو مشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر الذي من المقرر أن يتم تشغيله بالطاقة الشمسية وتزويده بالروبوتات، وتوصف بأنها مدينة المستقبل وقفزة حضارية للبشرية.

التمسك والفخر بالهوية السعودية

وقال التقرير: يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التمسك بجذوره ويبدو ذلك جليًا في ظهوره بالزي السعودي رغم كل الفرص المتاحة أمامه لارتداء البدلات الأنيقة العالمية، لكنه بذلك يحث شعبه على التمسك بهويته وجذوره، كما أنه يفخر بحصوله على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

مستقبل مشرق

واختتم التقرير قائلًا: يُصمم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منح السعوديين مستقبلًا مشرقًا ومزدهرًا وذلك ضمن أهداف رؤية 2030، وينتظر العالم تحويل تلك الأحلام إلى واقع فعلي في السنوات المقبلة.