تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر صدمة جديدة، وذلك قبل مواجهة نادي الحزم الخميس المقبل في الجولة الـ29 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غيابات النصر أمام الحزم

وتأكد غياب المدافع علي لاجامي لينضم إلى قائمة الإصابات حيث سيغيب ومعه كل من منصور الشمري وأنسيلمو عن مواجهة نادي الحزم.

وسيفكر الأرجنتيني ميجيل روسو بالاستعانة بخدمات محمد آل فتيل أو الأرجنتيني فونيس موري لتعويض غياب علي لاجامي.

أصفر الرياض ثالثًا

ويتواجد أصفر الرياض في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد والهلال اللذين يتقاسمان الصدارة، بينما تأكد هبوط الحزم إلى دوري يلو للدرجة الأولى، موسم 2022-2023، بعد احتلال المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وكان النصر ابتعد عن المنافسة على لقب دوري المحترفين، بعد التعادل مع الأهلي بالجولة الـ28 بهدف لكل فريق.