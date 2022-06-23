تترقب الجماهير مباراة الأهلي والرائد في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحقهما هذا الموسم.

الأهلي والرائد يُعانيان

وتُقام مباراة الأهلي والرائد على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الأهلي والرائد من تراجع النتائج، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز وتجنب خطر الهبوط، خاصة أن الخاسر من هذه المباراة سيقترب بشكل كبير من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

الجماهير سلاح الأهلي

ويعول النادي الأهلي على جماهيره في دعم وتحفيز اللاعبين في مباراة اليوم، حيث سبق وأعلنت الإدارة عن شراء التذاكر وتوزيعها مجانًا، كما سيُحضِر لاعبين سابقين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).