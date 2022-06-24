يتنافس كل من النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال والبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد على ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021/ 2022.

وتقام مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري مساء الاثنين المقبل بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد، في تمام التاسعة مساءً.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 29 جولة:

إيغالو في صدارة الهدافين برصيد 22 هدف، تاليسكا ثانيًا برصيد 20 هدف، البرازيلي رومارينيو ثالثًا برصيد 20 هدفًا.

وابتعد كل من الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد عن فرصة المنافسة على لقب ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث سجل تاوامبا 17 هدفًا وحمدالله 15 هدفًا.

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري انتهت بخسارة الأهلي من الرائد بثلاثية لهدف، وفوز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية لهدف، وتعادل التعاون مع الشباب بهدف لكل فريق، فاز الهلال على الفتح بثلاثية دون رد، تعادل أبها مع الفيحاء بدون أهداف، الفيصلي فاز على الطائي بهدف دون رد، النصر فاز على الحزم بنتيجة 4/ 1، الباطن فاز على ضمك بثنائية لهدف.

ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 29 جولة:

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.