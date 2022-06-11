نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد، اليوم السبت، مع اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي موناكو الفرنسي.

وانضم لاعب موناكو لصفوف ريال مدريد لمدة 6 سنوات حتى صيف عام 2022.

تعاقد الريال مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الكاميرونية، جاء كحفظ ماء وجه الفريق الإسباني العريق، بعد الفشل في ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة أن مبابي صدم الريال وفضّل البقاء في صفوف الفريق الباريسي.

تفاصيل صفقة تشواميني:

ووفقًا للتقارير، فإن موناكو سينال مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونًا كحوافز، على أن تذهب نسبة 10 بالمائة من هذه الصفقة إلى نادي بوردو الفرنسي، بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، قبل أن يدخل في الصراع على خدماته باريس سان جيرمان الفرنسي، وأيضًا ليفربول الإنجليزي.

متى سيتم تقديم اللاعب لجماهير الريال ؟

وسيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام الإسبانية في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من يونيو، في تمام الـ 12 ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

يذكر أن تشواميني صاحب الـ22 عامًا لديه أصول كاميرونية لكنه اختار اللعب باسم المنتخب الفرنسي.