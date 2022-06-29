أعلنت شركة ماكلارين العملاقة لرياضة السيارات أمس، عن شراكة مع نيوم، وذلك في أحدث مشروع للمملكة العربية السعودية في مجال الرياضة، وبحكم تلك الصفقة الحديثة تصبح نيوم الشريك الرئيسي لكل من فريقي Formula E و Extreme E العام المقبل.

وقالت صحيفة City A.M البريطانية: من المقرر أن تصبح نيوم في السعودية مدينة متجددة خالية من الانبعاثات الكربونية، ولذلك فمن المنطقي للغاية أن تُقام بها سباق السيارات الكهربائية، فهو أمر يتوافق تمامًا مع خطط تأسيسها البالغ تكلفتها 500 مليار دولار.

ونيوم هي من أشهر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، ومصممة لتحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة السعودية على رسم مسار نحو مستقبل خالٍ من النفط.

وتابعت الصحيفة: في مرحلة ما، يجب أن تبدأ مثل هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها، فالجمع بين التكنولوجيا المتطورة التي ينطوي عليها تطوير المركبات وحقيقة أن ماكلارين قد كشفت مؤخرًا عن شراكة بين فريق F1 وجولدمان ساكس يشير إلى أن الاتحاد يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على المدى الطويل للمملكة.

وسيدخل فريق McLaren E الرياضة الموسم المقبل من خلال الاستحواذ على Mercedes-EQ، وستشهد صفقة نيوم أن تصبح McLaren شريكًا في مدينة Oxagon في المدينة المستقبلية.

وأضاف هوبكنز: أصبحت الشراكات المدعومة من الدولة أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة وتمتد لعلاقات أكثر دقة تتمحور حول السياحة.

وقد قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة McLaren: هذه طريقة رائعة لبدء دخولنا إلى مجال Formula E وتوحيد سلسلة سباقات السيارات الكهربائية لدينا.