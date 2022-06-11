مع بدء سوق الانتقالات الصيفية، قد يتعاقد نادي النصر مع صفقة مجانية؛ وذلك لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أصفر الرياض.

وكان اسم الأرجنتيني بيتي مارتينيز ارتبط بالرحيل إلى الوصل الإماراتي، ورحيل البرازيلي تاليسكا لنادي باهيا البرازيلي.

متى يتحرك النصر لحسم الصفقة ؟

اللاعب الجزائري ياسين براهيمي سينتهي عقده مع فريقه الريان القطري بعد 20 يومًا من الآن، أي في نهاية يونيو، وقد يتحرك أصفر العاصمة للتعاقد معه.

وفي وقت سابق، رشح سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي السابق، التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي.

وقال سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بأصفر العاصمة لإدارة مسلي آل معمر: ”أقترح على إدارة النادي ضم الجزائري ياسين براهيمي؛ هذا اللاعب عنده الروح والمهارة”.

ويلعب براهيمي صاحب الـ 32 عامًا مع الريان القطري قادمًا من بورتو البرتغالي في عام 2019.

إنجازات ياسين براهيمي مع الجزائر: