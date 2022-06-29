أثار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي غضب الجماهير، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي يهبط للمرة الأولى في تاريخه

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ما عرض ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بالثلاثية في موسم واحد، عندما فاز بالدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في 2016.

الجماهير تنتقد ماجد النفيعي

وقام ماجد النفيعي بمغادرة مباراة الشباب ضد الأهلي قبل نهايتها، والتزم الصمت التام منذ يوم الاثنين الماضي، حيث إنه لم يظهر في الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وقال نواف الآسيوي: ” بعد مرور 30 ساعة من كارثة الهبوط.. ماجد النفيعي لم يوضح ما حدث.. لم يعتذر للجماهير.. لم يبرر ما حصل.. لم يفصح عن أخطائه.. لم يقدم استقالته.. لم يقرر أي قرار.. لم يكتب بيت شعر بمناسبة الهبوط”.

ونشر آخر صورة لرئيس النادي الأهلي، وعلق قائلًا: “يومان مرا على الكارثة وانت مختفي حتى استقالتك ما قدمتها ولا طلعت حتى تعتذر من الجمهور”، كما تفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب النفيعي عن الحضور للنادي بالأمس.