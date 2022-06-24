شهدت سماء المملكة فجر الجمعة ظاهرة اصطفاف الكواكب لأول مرة مع بعضها البعض لأول مرة منذ ما يقرب من 158 عاماً ولأول مرة مع القمر منذ ما يقرب من 18 عامًا.

ووثق مغردون بالفيديو والصور لحظات اصطفاف الكواكب معًا على خط واحد مع وجود القمر حيث كانت مشاهدة بالعين المجردة.

ظاهرة اصطفاف الكواكب

وكان رئيس فلكية جدة قال في وقت سابق “إن الكواكب الخمسة تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس”.

وعدّ اصطفاف الكواكب، حدثًا فلكيًا يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

3 أيام من المشاهد النادرة

وكان خبير الفلك ملهم هندي قال في وقت سابق إن هذه الظاهرة ستدوم لمدة ثلاثة أيام، حيث أننا سنرى الأجرام بداية من عطارد إلى أبعد كوكب يشاهد بالعين المجردة وهو كوكب زحل، وبينهما سنرى الزهرة والقمر والمريخ والمشترى، حيث ستكون الأجرام السماوية الستة، متراصة من الشرق للغرب عبر مسار مائل للجنوب.

وأشار إلى أن آخر مرة تمت فيها مشاهدة هذا التراص بين الأجرام الستة، فكان في 5 مارس 1864 م. وأن وجود القمر في الترتيب جعل الأمر نادر الحدوث، أما تراص الكواكب دون القمر فحدث آخر مرة في عام 2004 م .

يذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد بعد عدة سنوات وتحديدًا في العام 2040.