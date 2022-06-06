قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزته (1.3) كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو“، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.