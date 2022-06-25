وجهت محكمة أمريكية، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطه ومعه كمية ضخمة من مخدر الفينتانيل الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.

عقوبة بالسجن:

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عامًا وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر.

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوجرامات من مخدر الفينتانيل القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش.

وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوجرامًا من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 جرامًا من مخدر “ميثام فيتامين”.

جرعة قاتلة:

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر الفينتانيل لا تزيد على ميليجرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة.

وقال النائب العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا: إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.