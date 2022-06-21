قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الفلسطينية، لادعائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.