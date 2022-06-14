أعلنت الإدارة العامة لـ المرور ضبط قائد مركبة، بعد بلاغ موثق بالفيديو عن سيره عكس الطريق، في مدينة الردف بالطائف، وجاري تطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقد تلقى المرور بلاغًا من أحد المواطنين موثقًا بمقطع فيديو يظهر قائد إحدى المركبات أثناء سيره مخالفًا للاتجاه، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

مخالفة السير عكس الطريق:

يذكر أن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، ضمن مخالفات الفئة الأولى، والتي تكون العقوبات المقررة لها: (غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة)، وفق ما ينص عليه نظام المرور.

حجز السيارة:

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عكس السير لا تستدعي سحب المركبة، ولكن تطبق غرامة قد تصل لـ6 آلاف ريال.

وكان الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي”، قد تلقى سؤالًا من شخص يستفسر فيه عن مخالفة عكس السير، قائلًا: “هل عكس السير يوجب التوقيف وحجز المركبة أم لا؟”.

وردّ المرور بالقول: إن عقوبة “قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، هي غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال”.

وأوضح أن عقوبة عكس السير لا تشتمل على توقف قائد السيارة، أو حجزها.