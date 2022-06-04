أعلن الأمن العام ضبط 3 مقيمين وطفلين من الجنسية اليمنية، يمارسون التسول في عدد من مناطق المملكة.

وأفاد الأمن العام، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأنه تم ضبط شخص في عسير من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين بعد انتهاء الصلاة وادعائه بأنه من ذوي الإعاقة قبل أن يتبين عكس ذلك.

تسول مباشر:

وأضاف أنه تم ضبط امرأة يرافقها طفل يقومان بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية والإشارات المرورية، كما تم ضبط امرأة أخرى ترافقها طفلة تقومان بالتسول بشكل مباشر من مرتادي أحد المساجد.