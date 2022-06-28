أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة في منطقة جازان، ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جيزان معرضًا سلامة الآخرين للخطر. وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

التحذير من التفحيط

وأعاد المرور، في وقت سابق؛ التحذير من ظاهرة التفحيط، وخطورتها على السلامة، فضلًا عن اعتبارها مخالفة مرورية. وقال المرور في تغريدة على تويتر: “التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، تجنبك له يعزز سلامتك وسلامة من هم حولك”.

عقوبة التفحيط

وأوضحت إدارة المرو، في وقت سابق، أن القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر يعد مخالفة مرورية.