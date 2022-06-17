ضَبَطَتْ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية،لبيعه (29) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎عقوبة بيع الفحم المحلي

وأكَّدَتِ القواتُ أنَّ عقوبةَ بيعِ الفحم المحلي غرامةٌ تصلُ إلى (16) ألف ريالٍ لكل متر مكعب،حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.