ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وبلدية خميس مشيط، وشرطه المنطقة، اليوم، موقعا داخل أحد المستودعات تُعد فيه الحلويات والمعجنات بطريقة غير نظامية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية، مع سوء النظافة وتواجد الحشرات في الموقع.

مضبوطات مصنع عسير:

واشتملت المضبوطات على 2300 كيس بأسماء تجارية مختلفة و195كيلوجراما سمن منتهي الصلاحية و144 كرتون بسكويت منتهي الصلاحية، إضافة إلى (1050) كيلو خليط كيك منتهي الصلاحية و131 كرتون معمول تمر لا يحمل بيانات المنتج ولا تاريخ إنتاج وانتهاء.

وأشار فرع الوزارة إلى أنه تم إعداد محضر إتلاف لجميع المضبوطات من قبل بلدية خميس مشيط لانتهاء مدة صلاحيتها.

يذكر أن عقوبات المتورطين في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الي مليون ريال أو بهما معا.