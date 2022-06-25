أعلن الأمن العام، اليوم السبت، عن ضبط عدد من المتسولين قاموا بالتسول غير المباشر في مدينة الرياض.

📹 ضبط عدد من المتسولين قاموا بالتسول غير المباشر في مدينة الرياض. #لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/nHYH1cZwoM — الأمن العام (@security_gov) June 25, 2022

حملة الداخلية لمكافحة التسول:

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام جهودها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا للحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

ضبط المتسولين:

وقال الأمن العام، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الأفغانية مخالف لنظام الإقامة والعمل بعد تسوله بشكل غير مباشر وتحت غطاء بيع عبوات الماء على قائدي المركبات في مدينة الرياض.

وأضاف أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر خلال بيعه عبوات ماء على قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر وبيع عبوات ماء على قائدي المركبات.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر تحت غطاء بيعه علب ماء على قائدي المركبات.

الإبلاغ فورًا عن المتسولين:

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن مكافحة التسول مسؤولية الجميع، ومعًا سيتم القضاء على هذه الظاهرة.