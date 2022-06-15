نجحت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة بمكة المكرمة، في القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

تفاصيل الواقعة

وقال الأمن العام، إنه تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية على طريق الساحل، وبحوزته (12.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبته.

وأضاف الأمن العام أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

سرقة ألواح شمسية

وعلى جانب آخر، أعلن الأمن العام، القبض على مقيم سرق ألواح طاقة شمسية من موقعين لإحدى الشركات.

وكان الأمن العام قد أعلن أن شرطة محافظة ضباء بمنطقة تبوك، ضبطت وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لسرقته ألواح طاقة شمسية من موقعين لإحدى شركات الاتصالات و”تمت استعادتها”.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.