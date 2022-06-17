ضبطت شرطة منطقة عسير بمركز مربة، مقيمًا هنديًّا، بحوزته (35) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وأوضح الأمن العام أن قوات الشرطة ألقت القبض على مقيم من الجنسية الهندية، خبأ 35 كيلو جرامًا من مادة القات، في تجاويف مركبة.

وجرى إيقاف المقيم المذكور، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

عقوبة التهريب:

يذكر أن مهرب المواد المخدرة، قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام”؛ لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب، بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

عقاب مروج المخدرات:

ويفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.